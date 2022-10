Pacchetto scuola: è online la graduatoria provvisoria

Pubblicato il 23 Ottobre, 2022

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei partecipanti al bando per ottenere gli incentivi economici previsti dal Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2022/2023: da sabato 22 ottobre fino alle 13.30 di lunedì 7 novembre gli interessati potranno presentare il ricorso.

Il Pacchetto scuola è un’agevolazione erogata dalla Regione Toscana e destinata a studenti in condizioni socio economiche difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica come libri e servizi scolastici o altro materiale didattico. Possono usufruire del contributo tutti gli studenti iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 15.748,78 euro e di età non superiore a 20 anni.

La graduatoria provvisoria e le modalità di ricorso sono consultabili al seguente link:

https://www.comune.piombino.li.it/pagina125625_pacchetto-scuola-2022-2023.html