Palermo, vaccini anche dal parrucchiere, iniziativa di Confesercenti Sicilia. Ecco dove

Sono già una trentina le persone che si sono prenotate per l’iniziativa lanciata da Nunzio Reina, parrucchiere palermitano e responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia; giovani, in maggioranza donne, che si presentano solo per avere fatta la prima dose.

Poi, ci sono i clienti più fidelizzati del salone di bellezza in via XX Settembre, a Palermo e quelli nuovi che tra un taglio di capelli e una ceretta ne approfittano per vaccinarsi.

“Su iniziativa di Assofioristi (Confesercenti), regaleremo una piccola stella di Natale a coloro che si vaccineranno. Un modo per dire grazie di averci creduto”, spiega Reina.

Stamattina, la squadra di medici e tecnici amministrativi del commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa, si è insediata nella stanza completa di poltrona, sedie e scrivania con un computer.

Tutto, chiaramente, è affidato al parere dei medici che decideranno se iniettare il vaccino, prima, seconda o terza dose, Pfizer o Moderna. Bisognerà avere con se la carta di identità e la tessera sanitaria.

“Spero che i miei colleghi seguano l’iniziativa – continua Reina – In molti hanno già chiesto informazioni”.

