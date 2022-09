Palma Campania, rissa finisce nel dramma: 16enne in pericolo di vita

Pubblicato il 8 Settembre, 2022

Rischia di morire. A 16 anni, soltanto 16 anni. E la sua vita è appesa a un filo a causa dell’ennesima, assurda lite.

E’ il dramma che sta colpendo la comunità di Palma Campania, Comune in provincia di Napoli.

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono stati chiamati dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola per via del ricovero di un 16enne in gravi condizioni.

Il ragazzino ha riportato delle profonde lesioni alla testa durante una lite scoppiata stanotte in via Croce..

Una rissa, si suppone, fra coetanei ma la dinamica è ancora tutta da chiarire.

La vittima è in prognosi riservata e i medici stanno facendo il possibile per salvarlo.

Nel frattempo sono scattate le indagini dei carabinieri.