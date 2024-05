Pubblicato il 3 Maggio, 2024

In un’intervista rilasciata al magazine Mow Paolo Crepet ha rilasciato alcune dichiarazioni su Elodie, Arisa e Victoria

Il professore di psichiatria e sociologia Paolo Crepet ha suscitato notevole dibattito a seguito di alcune affermazioni fatte alla rivista Mow, in cui ha espresso forti critiche nei confronti di Elodie, Arisa e Victoria dei Maneskin. In particolare, lo specialista in psicoterapia ha condannato la scelta delle artiste di esibire la propria nudità per scopi promozionali, trascurando l’aspetto artistico.

“In generale, penso che se uno non ha voce, ha fondoschiena.” Afferma Crepet. “Siamo in un mondo in cui un cantante per promuovere un disco deve spogliarsi, non serve più fare un concerto speciale o comunque ipotizzare un lancio promozionale diverso? Queste signore lo sanno che esistono i Rolling Stones? A Mick Jagger non è mai servito posare senza veli per l’uscita di un nuovo singolo. Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine. Oltre c’è solo l’endoscopia“.

Continua: “Ciò che è folle, quello che non ti aspetti, quello che va contro qualsiasi regime estetico stabilito dalle tecnologie. La bellezza si legge e si nota nella libertà d’espressione”.

Crepet aveva attirato l’attenzione qualche tempo fa con alcune osservazioni poco gradite riguardanti i sostenitori del veganesimo. Affermazioni criticabili che hanno scatenato un’enorme polemica online, alla quale ha partecipato anche Selvaggia Lucarelli, visibilmente infastidita dai commenti dello studioso di psichiatria. La controversia riaccende inevitabilmente la discussione tra Gino Paoli ed Elodie, i quali si scambiano parole piuttosto accese in questi giorni.

