Patrick Mentil: muore in un incidente la 22enne ex promessa del ciclismo

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024

Un terribile scontro frontale tra due automobili ha provocato la morte di un giovane e il ferimento di altre tre persone, due delle quali sono in gravi condizioni.

Patrick Mentil aveva 22 anni.

È deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera in Veneto, in provincia di Treviso, lungo la strada regionale Feltrina, ad Onigo, una frazione del comune di Pederobba.

Un violento impatto, si presume a velocità sostenuta, tra un’Audi A3 e una Land Rover Discovery ha provocato la tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni dopo i rilievi effettuati dai carabinieri (la dinamica esatta è naturalmente ancora in fase di accertamento da parte delle autorità), appare possibile che all’origine dell’incidente ci sia un tentativo di sorpasso azzardato da parte dell’Audi, la vettura su cui viaggiava Mentil.

Tre altre persone, tutte intorno ai 30 anni di età e residenti in zona, sono state ferite. Due di esse sono state trasportate in eliambulanza in condizioni critiche all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il terzo ferito, meno grave, è stato ricoverato a Montebelluna.

Patrick Mentil era veneto. Nato nel 2001 a Feltre (Belluno), viveva a Castelcucco (Treviso). Aveva partecipato come ciclista professionista al Giro d’Italia 2021 nella Work Service, squadra in cui quell’anno Davide Rebellin chiuse la propria lunghissima carriera.

Mentil aveva vinto nelle categorie giovanili nel 2017 la Piccola Roubaix del Basso Veronese. Era anche appassionato di sport estremi all’aria aperta. Studiava all’Università di Padova.

