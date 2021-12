Paura in Tangenziale, autofurgone prende fuoco dentro una galleria: traffico in tilt – GALLERY

Paura oggi intorno alle 12 sulla Tangenziale di Catania, sul tratto tra lo svincolo di Gravina e quello dei Paesi Etnei, per un incendio in un autofurgone.

Precisamente al chilometro 2,600, dentro la galleria Gagliano 2 e sulla carreggiata in direzione Catania, il mezzo è andato in fiamme e sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento Nord dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che, per controllare e spegnere le fiamme, ha dovuto utilizzare anche del liquido schiumogeno e occuparsi della messa in sicurezza del luogo.







Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Catania, non si hanno notizie di persone rimaste ferite, mentre è ancora da accertare l’esatta causa.

Secondo quanto detto a noi dagli agenti della Polizia Stradale di Catania, giunti anch’essi sul posto assieme ai tecnici dell’Anas per la gestione della viabilità, già intorno alle 14,30 la carreggiata è stata liberata e il traffico ha ripreso gradualmente a scorrere in modo ordinario.