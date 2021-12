Paura nel centro di Casoria, due auto in fiamme

Minuti di paura oggi a Casoria, dove due auto hanno preso fuoco verso le 13:30 in via Principe Piemonte. Si sarebbero avvertiti dei forti boati e anche delle esplosioni. Dalle auto in fiamme si è alzata una fitta colonna di fumo che ha coperto tutto il centro cittadino di Casoria, arrivando addirittura ai comuni limitrofi.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a domare le fiamme. Sono sopraggiunti anche i carabinieri per effettuare i primi rilievi e individuare le cause.

Sembra che una delle due auto si sia incendiata a causa di un guasto e le fiamme si sarebbero propagate anche all’altra auto. Al momento, quindi, sarebbero da escludere atti dolosi. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno impedito il propagarsi dell’incendio ad altre auto in sosta.