Pubblicato il 20 Settembre, 2022

Dopo i tanti casi che si sono verificati nel corso di quest’estate, ancora paura nel Salento a causa dell’ennesimo episodio che ha rischiato di far perdere un’altra vita nel nostro mare. Il tempestivo intervento di un carabiniere, questa volta, ha fatto sì che si parlasse soltanto di tragedia sfiorata. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Una donna di 70 anni, originaria della Toscana, ma in vacanza nel Salento, si è sentita male subito dopo essere entrata in acqua ed ha rischiato di annegare. La donna ha avuto un malore improvviso, ha perso i sensi ed è caduta in acqua a testa in giù. Nessuno ha avuto piena contezza di quello che stava accadendo finché, per fortuna, un carabiniere non si è insospettito dal fatto che la donna non riusciva a muoversi, nemmeno per chiedere aiuto. Dario Pantaleo, così, militare in borghese e libero dal servizio, si è gettato in acqua per trarre in salvo la malcapitata.

Paura nel Salento, turista 70enne salvata in extremis

Ed è in quel momento che si sono vissuti gli attimi di vera e propria paura nel Salento. Il carabiniere, 43enne di origine neretine, ma in servizio in Umbria, ha così salvato la vita della donna che stava annegando. Ad aiutare e dare manforte al carabiniere, nelle operazioni di salvataggio, è intervenuto anche il bagnino dello stabilimento balneare attrezzato della zona. Gli attimi di paura nel Salento e le operazioni di salvataggio si sono vissute sotto gli occhi terrorizzati del marito della donna che faticava a credere a quanto stava avvenendo. Dopo il terrore, però, l’uomo ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La 70enne, infatti, una volta trascinata fuori dall’acqua è stata affidata alle cure e ai soccorsi dei sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto. La donna, che nel frattempo ha ripreso conoscenza, è stata comunque trasferita in ospedale dove si trova tuttora, a scopo precauzionale, per ulteriori accertamenti.