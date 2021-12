Percepisce il reddito di cittadinanza senza dichiarare che un suo familiare è in carcere: denunciata signora nel Palermitano – VIDEO

Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Bagheria, nel Palermitano, in esito ad attività di intelligence economico-finanziaria e in stretta sinergia e collaborazione info-operativa con l’Inps, hanno individuato una signora risultata illecitamente beneficiaria del reddito di cittadinanza per un ammontare pari a 12.063,69 euro.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che la signora aveva omesso di comunicare lo stato detentivo di un suo familiare, destinatario della misura di custodia cautelare in carcere dal 2018.

Infatti la presenza, all’interno del nucleo familiare del beneficiario del sussidio, di soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero ricoverati in istituti a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, è informazione rilevante ai fini della revoca o della riduzione del sussidio spettante.

Pertanto i Finanzieri hanno proceduto a denunciare il beneficiario del reddito di cittadinanza alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per i reati puniti dalla legge n. 26 del 2019 e, contestualmente, a informare gli uffici Inps competenti territorialmente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative che comprendono anche la revoca del beneficio e il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite, pari complessivamente a € 12.063,69.