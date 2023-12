Pesaro: la folle corsa per sfuggire alla polizia (VIDEO)

Pubblicato il 23 Dicembre, 2023

Inseguimento a folle velocità per le strade di Pesaro, nelle Marche, nella serata di ieri, tra una volante della polizia e un’auto che non si è fermata all’alt degli agenti sulla statale 16, all’altezza di Fano.

A bordo del secondo veicolo, una Ford Puma, c’era una coppia di giovani nordafricani.

Il conducente, un 23enne di origini marocchine ma residente nella provincia di Treviso, ha prima finto di accostare, poi è ripartito, inseguito dalla polizia. La corsa è quindi terminata nel centro di Pesaro, in largo Aldo Moro, dove i giovani sono stati catturati.

Qui la Ford Puma si è schiantata contro alcuni pali nei pressi di un bar, lo Zanzibar, tamponata dalla volante della polizia. Il 23enne ha di conseguenza tentato di allontanarsi a piedi, dopo essere uscito dal veicolo distrutto, portando con sé una grossa valigia.

All’interno della Ford Puma, insieme con il 23enne, viaggiava anche una ragazza che è rimasta ferita nello schianto avvenuto in largo Aldo Moro.

La giovane e i due agenti che erano a bordo della volante sono stati portati all’ospedale per alcuni accertamenti ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Dentro la valigia che il 23enne aveva con sé le forze dell’ordine hanno trovato cinque chili di hascisc. I due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



Anche il presidente del Consiglio comunale di Pesaro Marco Perugini ha commentato l’accaduto. “Ieri sera la Polizia di Stato di Pesaro, in seguito a un’attività coordinata delle squadre Volanti e Mobili, ha intercettato una macchina con due persone che trasportavano nella nostra città un quantitativo ingente di droga”, ha scritto in un post su Facebook dove ha condiviso il video dell’inseguimento”.

“La macchina ha sfrecciato nella nostra città a velocità elevatissime ed è stata prontamente fermata dagli uomini e le donne della polizia di Stato; alcuni dei quali hanno riportato traumi non gravi in seguito allo speronamento. La corsa a piedi del fuggitivo si è conclusa grazie all’intervento di un cittadino che non si è voltato dall’altra parte e lo ha fermato. Il mio ringraziamento, di cuore, a Gianlorenzo e agli agenti”, ha concluso.

