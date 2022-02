Non è la prima volta, né tantomeno sarà l’ultima. Come già successo in passato, infatti, è stato multato pescatore sportivo salentino che ha catturato mille ricci di mare in un’area marina protetta. L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia costiera di Gallipoli che hanno sequestrato circa 1.000 ricci di mare, raccolti da un pescatore sportivo all’interno dell’area franca posta in prossimità dell’Isola Grande e della zona C, zona di riserva parziale, dell’area marina protetta di Porto Cesareo.

Pescatore sportivo multato, ecco il motivo

L’attività di contrasto della pesca di frodo è stata resa possibile anche grazie al monitoraggio effettuato tramite il sistema di videosorveglianza in dotazione al consorzio dell’area marina. I 1.000 ricci di mare sono stati posti sotto sequestro e rigettati in mare e al pescatore subacqueo è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. La legge impone che nei periodi in cui la pesca di questi molluschi è prevista, infatti, il limite di cattura di ricci di mare è fissato a 50 esemplari per ciascun pescatore sportivo e di 1.000 per ciascun pescatore professionista.