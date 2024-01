Piceno: i 110 anni dell’inossidabile Maria

Pubblicato il 2 Gennaio, 2024

Si chiama Maria Mochi, ha compiuto ieri, primo gennaio, 110 anni ed è la nonnina più longeva delle Marche e tra le persone più anziane d’Italia tanto da entrare nella speciale classifica dei Supercentenari.

Vive nella residenza per anziani delocalizzata a Maestà di Urbisaglia, ma il suo comune di residenza è Loro Piceno, in provincia di Macerata.

Ogni anno il sindaco Robertino Paoloni, nel giorno del suo compleanno, le fa visita regalandole un mazzo di fiori, quest’anno una grande stella di Natale.

“Maria è lucida e spiritosa – racconta il sindaco – Quando le ho chiesto come immagina il 2024, mi ha risposto dicendo che adesso sembra che si viva più a lungo”.

“Comunque alla signora Maria devo il fatto di aver apprezzato a mangiare il minestrone – svela il sindaco – Lei era la cuoca della scuola materna che frequentavo da bambino”.

Una vita vissuta appieno da Maria e non sempre nelle Marche, dove però è rimasto sempre il suo cuore.

“Maria ha una grande tempra – racconta ancora Paoloni – ha superato anche un paio di Covid in questi anni”.

“La festa con i suoi parenti – riferisce – era in programma per ieri, ma proprio perché in questi giorni si registrano molti casi influenzali, abbiamo preferito spostarla di qualche giorno così da evitare il più possibile eventuali contagi”.

Il primo cittadino adesso si attiverà per capire in che posizione si trovi Maria con i suoi 110 anni rispetto alla classifica degli ultra centenari in Italia: “Chiederò all’ufficio anagrafe di interessarsi”, promette Paoloni.

