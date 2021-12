PIEMONTE: in val Chisone 30 cm di neve. Il video

Le Precipitazioni diffuse a carattere nevoso hanno interessato, come da previsioni, tutto il Piemonte, fino a quote pianeggianti seppur con maggiori accumuli lungo le vallate e sui settori montani. Nevicate diffuse ancora fino al primo pomeriggio odierno, in attenuazione ed esaurimento in serata. Successivamente sono attesi venti da nordovest in rinforzo nelle valli.

Domani tempo stabile con ventilazione sostenuta ancora al mattino. LE PREVISIONI – Neve in pianura tra PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA, LIGURIA quasi fino alla costa. Poi Venerdì neve a bassa quota al centro

Nel video Usseaux in Val Chisone. Fa parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, dove si rilevano circa 30 cm di neve fresca farinosa