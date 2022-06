“Piombino è sacrificabile e il rigassificatore non arriva per caso”

Pubblicato il 6 Giugno, 2022

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Futuro Civico il seguente comunicato:

A distanza di due mesi siamo costretti a tornare ad affrontare un tema che riteniamo estremamente pericoloso per l’intera economia della città di Piombino: quello del rigassificatore della SNAM fortemente voluto dal governo italiano per “ingraziarsi” l’attuale governo americano nel conflitto in corso tra NATO (di fatto gli Stati Uniti) e la Russia.

Regione Toscana e governo italiano ritengono quindi “sacrificabile” la città di Piombino, la sua economia e le sue bellezze ambientali terrestri e marine. E purtroppo non per la prima volta, visto che sono più di otto anni che

la città subisce “narrazioni siderurgiche” sullo stabilimento, vere e proprie montagne di rifiuti nella discarica di Ischia di Crociano e bonifiche mai finanziate e mai iniziate a distanza di più di venti anni.

Oggi è il turno di dare il colpo di grazia anche al porto commerciale, tarpando le ali all’ultimo potenziale “polmone economico” del territorio. Il rigassificatore i piombinesi non lo vogliono perché questa cittadina

ha già dato tanto alla Nazione e non è disposta oggi a farsi carico di un ulteriore sacrificio, proprio adesso che sta provando a rialzare la testa dopo gli innumerevoli danni che le varie classi politiche che si sono susseguite nel tempo hanno rovesciato su Piombino.

Questo NO al rigassificatore, adottato e portato avanti anche dall’amministrazione comunale nella figura del suo primo cittadino, dovrà essere anche il NO di chi si è fatto eleggere in Regione e in Parlamento come portavoce del nostro territorio. È arrivato il momento di decidere quindi se stare dalla parte del proprio partito politico che sostiene questa decisione governativa, o impegnarsi in prima persona a fargli cambiare idea, dimostrando quindi concretamente di stare dalla parte dei propri elettori che sono schierati convintamente sul NO.

Questo tipo di impianti non arrivano su un territorio per caso. E’ l’ora che la politica rappresenti realmente il territorio, oppure si faccia da parte se è incapace di rappresentare le sue volontà.

Futuro Civico