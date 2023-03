Pontecagnano, ritrovata a Grosseto la 13enne scomparsa da due giorni

Pubblicato il 5 Marzo, 2023

Hanno tirato un sospiro di sollievo a Pontecagnano Faiano, dopo che la comunità si era mobilitata per ritrovare Sara, la ragazza di 13 anni che giovedì scorso era uscita di casa per andare a scuola ma che in classe non era mai arrivata per poi sparire nel nulla.

Per lei si era mobilitato anche il sindaco Giuseppe Lanzaro, che sempre dal suo profilo Fb, ha dato la notizia che tutta la città aspettava: “S. è stata ritrovata. Dalle notizie apprendiamo che sta bene e sta raggiungendo la famiglia. Un sospiro di sollievo per tutti. Grazie a quanti si sono attivati e hanno contribuito alle ricerche”. La giovane è stata ritrovata a Grosseto. Sarebbe stata identificata – riferisce il sindaco – dalla Polizia ferroviaria all’interno della stazione toscana. Foto di repertorio