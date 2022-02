Poste Italiane, al via nuove assunzioni: ecco come candidarsi

Il 2024 sarà per Poste Italiane un anno di grandi cambiamenti. Oltre al raggiungimento di grandi obiettivi, annunciati dall’ultimo piano industriale presentato lo scorso anno, sarà l’anno in cui il gruppo avrà completamente rinnovato la propria forza lavoro

Il 2024 sarà per Poste Italiane un anno di grandi cambiamenti. Oltre al raggiungimento di grandi obiettivi, annunciati dall’ultimo piano industriale presentato lo scorso anno, sarà l’anno in cui il gruppo avrà completamente rinnovato la propria forza lavoro. L’intenzione è di inserire 25 mila nuovi impiegati in grado di portare a uno sviluppo del business, favorendo un ricambio generazionale con l’uscita dei dipendenti vicini alla pensione. Lo scorso anno ci sono state già 3.400 entrate.

Nuove assunzioni e formazione

Per favorire questo cambiamento, Poste Italiane ha rafforzato la propria collaborazione con atenei universitari e iniziative di employment branding. Gli ambiti su cui si concentra la ricerca del gruppo di nuova forza lavoro sono diversi, ma una di quelle su cui è posta più attenzione è l’assunzione di consulenti finanziari: attualmente sono 8 mila in azienda, ma entro il 2024 verranno integrate 2 mila nuove figure, per un totale di 10 mila professionisti. Già questo piano porterebbe al rinnovo del 25% della forza lavoro.

I neoassunti saranno trovati sia dal mercato, sia da percorsi di formazione interni. Ma l’aggiornamento dei propri impiegati non passa solo dai nuovi ingressi. Infatti, un altro intervento che Poste Italiane ha in mente di attuare riguarda la riqualificazione del personale già presente in azienda: dal 2020 al 2024 ha destinato 25 milioni di ore alla formazione, non solo per essere sempre aggiornati su innovazione e nuove tecnologie ma anche volta a fornire le competenze necessarie a contribuire all’evoluzione del business.

Progetti di mentoring

Tra gli obiettivi di educazione e istruzione al lavoro di Poste Italiane rientrano progetti di mentoring e coaching, in modo che ci sia una grande interazione tra le diverse generazioni di dipendenti e che ognuna possa imparare dall’altra. Nell’attuale organico dell’azienda, infatti, ci sono quattro fasce di età. I lavoratori hanno una media leggermente sopra i 49 anni: il 21% sono under 40, il 55% sono donne.

Già durante le difficili della pandemia sono state sperimentate attività di mentoring, che hanno portato ottimi risultati nella gestione di situazioni di complessità organizzative. Chi vuole può partecipare in modo volontario a questa iniziativa e, dopo aver frequentato un percorso formativo, è pronto a svolgere questo ruolo. L’obiettivo di Poste è arrivare ad avere 230 mentori, i quali dovranno preparare il doppio degli allievi per il nuovo lavoro.

Le posizione aperte

Attraverso una pagina dedicata sul sito di Poste Italiane è possibile trovare le posizioni aperte in questo momento, nelle diverse sedi su tutto il territorio nazionale. Ad esempio, a Bolzano, in Trentino Alto-Adige, si ricerca una figura di front-end da inserire in molteplici uffici, cioè colui che presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione.

Nelle città Roma e Napoli, Poste Italiane offre possibilità di tirocinio abilitante dedicato a giovani avvocati praticanti a cui sarà affidata la funzione di Affari legali, in affiancamento ad altri professionisti. In più sedi in Italia SDA Express Courier, azienda del gruppo, è alla ricerca di logistics engineer, responsabili della logistica che gestisce e controlla il flusso delle merci in tutto il ciclo produttivo. Diversi uffici (da Vicenza, Verona, a Forlì e Cesena), invece, cercano portalettere e professionisti con comprovata esperienza di consulenza e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. Cliccando a questo link è possibile consultare le posizioni aperte, le condizioni richieste e presentare la propria candidatura.