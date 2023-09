Prega per 4 anni davanti alla statua di Buddha, poi si accorge che è l’orco Shrek

Pubblicato il 26 Settembre, 2023

Merlie Tolentino è una donna originaria delle Filippine molto religiosa e dedita al buddismo, una delle religioni più antiche al mondo basata sul raggiungimento del proprio equilibrio fisico e spirituale.

Ha quindi deciso di piazzare una bella statua di Buddha in casa, davanti alla quale non solo pregava ma lasciava anche cibo e bevande, come riportato da alcuni media locali.

La signora però evidentemente non conosceva le fattezze precise di Buddha, dal momento che per 4 anni ha pregato una bizzarra statua verde che in realtà rappresentava Shrek, il famosissimo orco della DreamWorks.

La scoperta del falso Buddha

La donna non si è mai chiesta per quale strano motivo Buddha fosse di colore verde, né tanto meno perché aveva delle strane protuberanze all’altezza delle orecchie e ha pregato quella bizzarra statuetta per ben 4 anni.

E sicuramente avrebbe continuato a farlo se una sua amica non le avesse fatto notare la clamorosa gaffe. Un giorno infatti un’amica andò a farle visita e le chiese sorpresa: “Perché ci sono tutte quelle offerte davanti a Shrek? Il protagonista del cartone animato?”.

Merlie ha reagito sorpresa dinanzi a quella domanda, ma è rimasta letteralmente di sasso quando ha scoperto dopo tantissime domande all’amica che in realtà aveva pregato per 4 anni il protagonista di un cartone animato che evidentemente non conosceva.

La donna, diventata un mito sui social, ha raccontato di aver risposto così all’amica: “Non mi sono mai resa conto di nulla ma spero, comunque, che le mie preghiere possano avere un senso e che Buddha possa portare lo stesso energia positiva a lei e alla sua famiglia”.

Il web la elegge a mito

La vicenda a dir poco curiosa ha rapidamente fatto il giro del web e il popolo social si è scatenato nei commenti più divertenti. “Questa storia mi ha svoltato la giornata in meglio” – ha scritto un utente, evidentemente divertito dalla buffa vicenda di Merlie.

Non sono mancate delle critiche, molto morbide però, come quella di un utente che ha fatto una tiratina d’orecchie alla signora Tolentino: “Ma come si fa a non sapere che aspetto ha la divinità a cui si rivolgono le preghiere?”.