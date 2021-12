Prezzi e info Derby Basket City 19 dicembre 2021 alla Segafredo Arena.

L’ultima volta che Virtus e Fortitudo si sono incontrate gli spalti della Segafredo Arena erano tristemente vuoti. Tutti noi ricordiamo quella data: 28 marzo 2021. Sono trascorsi 9 mesi dall’ultima stracittadina di Bologna, un lungo periodo nel quale abbiamo continuato a gioire e soffrire insieme rimanendo lontani.

Ora il match tanto atteso sta arrivando, domenica 19 dicembre 2021 alle ore 17.30, la palla a due del derby verrà alzata!

Prelazione Member card Virtus e possessori biglietti

Da lunedì 6/12 a venerdì 10/12 potranno usufruire del diritto di prelazione, acquistando n.1 biglietto nominale a loro intestato, tutti i possessori di Virtus Membercard non abbonati e tutti i tifosi che hanno acquistato i biglietti delle singole gare (anche quelle giocate al Paladozza) della stagione sportiva maschile e femminile 21/22 e non successivamente abbonati. I tagliandi potranno essere acquistati presso gli uffici di Casa Virtus (Via dell’Arcoveggio 49/2, Bologna)

Giorni e orari

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Casa Virtus resterà chiusa al pubblico nella giornata di mercoledì 8 dicembre.

Prelazione abbonati stagione 21/22

Da lunedì 13/12 fino ad esaurimento posti tutti gli abbonati della stagione 21/22 potranno acquistare n.1 biglietto.



Giorni e orari

Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 presso gli uffici di Casa Virtus (Via dell’Arcoveggio 49/2, Bologna).

Ricordiamo che in occasione di questa gara, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, non sarà possibile acquistare online i tagliandi di ingresso e non sarà possibile in alcun modo cambiare il nominativo del biglietto e dell’abbonamento. Ogni biglietto e abbonamento è considerato nominale e non cedibile a terzi. Verrà effettuato un doppio controllo all’ingresso e contestualmente al tagliando verrà richiesto anche un documento di identità.

Prezzi, settori e riduzioni