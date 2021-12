Ex carabiniere trova 1400 euro e li consegna ai colleghi. Succede a Priverno

Un Carabiniere in congedo ha trovato, questa mattina, 1400 euro, appena erogati dal bancomat della banca Unicredit in piazza Martiri d’Ungheria. Senza pensarci un momento, l’uomo ha allertato i colleghi e consegnato le banconote.

La pattuglia intervenuta sul posto ha preso in consegna il denaro ed è riuscita con una breve indagine a rintracciare il proprietario della somma. Si tratta di un’86enne che, dopo averne fatto richiesta, aveva dimenticato di ritirare i soldi. L’uomo, grato, ha ringraziato il carabiniere che probabilmente ha salvato il suo Natale.