Processo fatture false: assolti i genitori di Matteo Renzi

Pubblicato il 18 Ottobre, 2022

Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati assolti oggi pomeriggio perché il fatto non costituisce reato nel processo davanti alla Corte di appello di Firenze per l’emissione di due presunte fatture false.

“Non ho mai chiesto nomine e incarichi a mio figlio, da questo punto di vista non ho mai lavorato col pubblico. Voglio affermare quello che mi ha detto Matteo a distanza di anni, che il marito della pm (che ha svolto l’inchiesta, ndr) aveva chiesto a lui e ai suoi collaboratori con insistenza una nomina”, aveva ha detto Tiziano Renzi, padre dell’ex premier, al processo d’appello per fatture false in cui era imputato insieme con la moglie e l’imprenditore Luigi Dagostino.

All’uscita del tribunale, Tiziano ha rincarato la dose: “Mio figlio ha le prove di questa affermazione, potete chiederlo a lui”.

Prima che Renzi e la moglie Laura Bovoli rendessero dichiarazioni spontanee, le difese avevano chiesto la rinnovazione del dibattimento, per sentire testimoni di un procedimento parallelo (conclusosi con l’archiviazione) per traffico illecito di d’influenze.

Quegli atti, che sono stati parzialmente acquisiti, comprendenti anche alcuni verbali dell’ex parlamentare Luca Lotti, smentivano, per la difesa dei Renzi, l’ipotesi che le false fatture fossero destinate a creare un rapporto tra Dagostino e la politica tramite appunto Renzi senior.

“La legge è uguale per tutti, anche per chi si chiama Renzi. Non ho mai fatto fatture false in vita mia”, ha detto Laura Bovoli, madre del leader di Italia Viva, nelle sue dichiarazioni spontanee.

“Mio marito Tiziano è esperto nel settore commerciale ma non capisce nulla in amministrazione. Mi assumo completamente la responsabilità della fattura da 20 mila euro fatta da Party srl per un lavoro ben preciso che avrebbe dovuto svilupparsi, cioè attirare i clienti verso i negozi poco frequentati nell’outlet The Mall. Progetto mai andato fino in fondo perché, grazie al fango gettato dalla stampa, sono stata costretta a chiudere l’azienda. Mio figlio, allora a Palazzo Chigi, mi disse di chiudere l’azienda. E così feci. Ma dopo 30 anni di lavoro – ha concluso -potevo rovinarmi per 20 mila euro?”.