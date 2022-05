Quinta tappa Giro d’Italia a Catania: ampia folla in via Etnea, anche una scolaresca in gita – GALLERY e VIDEO

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Una folla immensa ha accolto oggi a Catania la partenza della quinta tappa del Giro d’Italia, che vede il suo traguardo a Messina. Sin dalla prima mattinata infatti, secondo quanto detto a noi già da alcune persone di passaggio per il centro storico del capoluogo etneo per recarsi nel luogo di lavoro, le principali vie del centro storico, fino a un considerevole tratto di via Vittorio Emanuele, erano interdette al traffico.

Nel corso della mattinata intanto tantissimi appassionati hanno invaso lo spazio che da via Umberto arriva fino a piazza Duomo, piena di stand promozionali. Per l’occasione abbiamo fatto una passeggiata nel centro storico. Il percorso cittadino questa volta ha avuto la sua partenza da piazza Università, ha salito la via Etnea per poi imboccare sulla destra l’asse dei viali, nei tratti denominati viale XX Settembre e Corso Italia, prendere la strada litoranea e giungere nel lunghissimo tracciato costiero in direzione Messina.













Nella calca di persone appostate sulle transenne per vedere i propri beniamini del ciclismo anche persone provenienti da fuori città e da oltre lo Stretto, venuti a Catania anche per godere delle bellezze paesaggistiche che la città dell’Elefante mette in mostra. Quest’ultimo uno dei tanti leit motiv che da anni accompagna la kermesse ciclistica in tutte le parti d’Italia.

Nel video sotto vi mostriamo la partenza delle troupe che per le diverse mansioni che hanno seguono tutta la tappa in moto, quella dei concorrenti in bici e l’intervista a Michele Affinito, docente del Liceo Siani di Aversa, per l’occasione in gita a Catania con la sua scolaresca. Quest’ultima una coincidenza davvero unica.