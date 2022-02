Quirinale, Salvini: “Sto lavorando giorno e notte”

“Spero che domani ci sia il presidente della Repubblica, sto lavorando giorno e notte perché ci si riesca. Sono fiducioso”. Così Matteo Salvini.

Domani al quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica la Lega non voterà scheda bianca. Lo ha garantito il suo leader, parlando davanti alla Camera. Rispondendo ai cronisti dopo l’ennesima fumata nera, alla domanda se domani scriverà un nome sulla scheda, Salvini ha risposto “Assolutamente sì”.

Su Letta e sull’ordine delle telefonate che dovrebbe fare ai leader dei vari partiti per consultarsi sulla ricerca di un candidato comune, fra il serio e l’ironico… “Tutti i giorni telefono alle persone con le quali lavoro. Il mio obiettivo è tenere uniti la maggioranza e il centrodestra. Adesso chiamo tutti in rigoroso ordine alfabetico, così mi do un criterio oggettivo che non permetta a nessuno di offendersi”.

“Se io mi fossi chiuso in conclave con Letta non avrei potuto incontrare delle persone di cui ragionerò con Letta. Mi chiudo in una stanza quando ho delle proposte da fare, non mi chiudo in una stanza a litigare – ha poi chiarito – continuo a essere fiducioso, ottimista lo sono per natura e confido che domani sia la giornata buona”.

Allo stato, secondo fonti parlamentari del centrodestra, il cerchio si sarebbe ristretto: l’ipotesi Pier Ferdinando Casini sarebbe ancora in piedi ma in discesa mentre avrebbe ripreso quota l’opzione Mario Draghi, fermo restando (se proprio tutto dovesse saltare) il Mattarella bis come ciambella di salvataggio.

Risalgono le quotazioni di Super Mario, raccontano, anche alla luce della telefonata di oggi tra Silvio Berlusconi e il premier. Un colloquio che segnerebbe il ritorno in campo di Berlusconi e che viene letto dai più come il segnale che l’ex governatore di Bankitalia resta comunque in pista.