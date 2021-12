Raffiche di vento, pericolo alberi in via Moncada. A Belpasso e Mascali cedono pali Telecom

Il forte vento di queste ore sta facendo sentire i suoi effetti sia su Catania che in alcuni centri della provincia e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo sono dovuti intervenire in alcuni luoghi.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale, nella giornata di oggi si è dovuto intervenire in viale Moncada e in via S.Maria della Catena a Catania per dissesti statici come caduta intonaci e per alberi pericolanti.

A Belpasso invece è stato messo in sicurezza un palo della Telecom e a Mascali la stessa cosa si è dovuta fare per un palo dell’illuminazione pubblica, un intervento di non poco conto in termini di prevenzione dato quanto accaduto la scorsa settimana in viale Raffaello Sanzio a Catania.

Sempre secondo quanto detto a noi dalla sala operativa del Comando Provinciale, al momento non sono giunte notizie relative a danni a persone.

Immagine di repertorio