Rally, tragedia durante le prove: muore pilota della Hyundai

Pubblicato il 13 Aprile, 2023

Tragedia nel mondo del rally.

E’ morto Craig Breen.

Il pilota 33enne, mentre era impegnato nella ricognizione del quarto appuntamento stagionale del Wrc, in programma in Crozia dal 20 al 23 aprile, ha perso il controllo della vettura e l’incidente non gli ha dato scampo.

“Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che Craig Breen ha perso la vita in un incidente nelle prove del Rally di Croazia avvenuto poco dopo mezzogiorno. La famiglia Hyundai invia le più sincere condoglianze alla famiglia di Craig, agli amici e ai suoi numerosi tifosi. Hyundai non rilascerà ulteriori commenti in questo momento”,

è il triste annuncio della scuderia.

Craig Breen, irlandese di 33 anni, era tornato a correre come pilota ufficiale della casa coreana a inizio stagione e si era piazzato secondo nel rally di Svezia, eguagliando il suo miglior risultato nel Mondiale Wrc, dove vantava alcuni altri secondi posti in Svezia nel 2018, in Estonia nel 2020 e 2021, in Belgio nel 2021 e in Sardegna lo scorso anno.