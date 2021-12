Rapina in un fondo agricolo a Giugliano con coltello e martello: in manette 2 minorenni

Questa mattina i carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato due ragazzi, di 16 e 17 anni, residenti nel campo rom di via Carraffiello e gravemente indiziati per il reato di rapina.

Le indagini erano partite dopo la denuncia presentata da un imprenditore agricolo della zona quando, il 30 ottobre scorso, 4 soggetti erano entrati nella sua impresa e, dopo aver minacciato ed immobilizzato il guardiano extracomunitario, avevano caricato sulla loro auto diverse attrezzature agricole per un valore di 15.000 euro.

Grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza ed ai servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i militari sono risaliti all’auto utilizzata per commettere il colpo riuscendo così ad individuare due degli autori della rapina.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per identificare anche gli altri 2 responsabili.