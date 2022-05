Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Dopo il tentato furto con scasso di un paio di giorni fa a Lecce, due rapine nel Salento sono state messe a segno, nel giro di poche ore, durante la serata di ieri. Ad essere prese di mira sono state una stazione di servizio ed una parafarmacia. In entrambi i casi i banditi sono scappati con i contanti ed ora si indaga per cercare di risalire agli autori dei furti. Il primo episodio si è verificato, intorno alle 19 di ieri, all’interno dell’area di servizio Eni che si trova sulla strada provinciale che collega Lecce a Melendugno, in territorio di Vernole. Ad agire un bandito armato di coltello ed a volto coperto. Minacciando, con l’arma puntata sul volto, il personale presente, si è fatto consegnare il denaro presente in cassa e, una volta arraffati i contanti, si sarebbe dileguato a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso ed hanno dato via alle indagini.

Rapine nel Salento, il furto in parafarmacia

A distanza di pochi minuti è andata in scena la seconda delle rapine nel Salento di ieri sera. Ad essere presa di mira, in questo caso, è stata una parafarmacia di Lecce, situata esattamente in via Alfieri. Anche qui, ad agire è stato un bandito in solitaria che, a volto coperto, si è fatto consegnare l’incasso per poi dileguarsi con il denaro, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto della rapina sono intervenuti gli agenti della Questura di Lecce che hanno svolto i rilievi del caso ed avviato le indagini per risalire all’autore della seconda tra le rapine nel Salento di ieri. In entrambi i casi, utili all’attività investigativa, potrebbero essere i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.