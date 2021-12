Realizzazione mercati natalizi a Palermo, Martorana: “Il periodo può rappresentare un momento di ripresa”

“La pandemia ha danneggiato gran parte dei settori economici. Il periodo natalizio che ci apprestiamo a vivere può rappresentare un momento di ripresa, soprattutto, per le imprese che hanno sofferto. Ritengo che tra i doveri dell’amministrazione comunale e, in particolare, dell’assessorato alle Attività Economiche, vi sia quello di facilitare il rilancio economico. Consentire agli imprenditori lo svolgimento delle attività in aree all’aperto (ristoratori con dehors, fiere nelle strade, giostre, etc.), autorizzando anche spazi usualmente non concessi, rappresenta una misura eccezionale messa in campo in un periodo eccezionale come questo. Del resto, il legislatore ha previsto che, durante il periodo di emergenza pandemica, le concessioni di suolo pubblico avvengano senza alcun onere per le imprese e ciò al fine di incentivare il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande in luoghi all’aperto. Tutte le attività autorizzate lungo le strade e le piazze della città si sono attenute alle prescrizioni della sovraintendenza e dell’assessorato: rispetto dello spazio per il passaggio dei mezzi di soccorso, distanziamento tra manufatti, superficie minima dinanzi alle vetrine dei negozi, predisposizione di piani di sicurezza e sanitari. Le luci, le casette in legno, le piante, i tappeti rossi e gli addobbi natalizi sono stati realizzati nel tentativo di abbellire la città, come del resto avviene nelle piazze delle più importanti città italiane e del mondo. Condividere il salotto di Palermo con le attività artigianali rappresenta, dunque, un modo per lavorare insieme, dopo un anno di pesanti divieti. Il dialogo tra amministrazione comunale e associazioni di categoria c’è stato e continua a esserci: al tavolo tenuto lo scorso 26 novembre si è spiegata ai presenti l’esigenza di concedere un tratto di via Ruggero Settimo, stante l’installazione di dehors nella parte superiore di via Magliocco; il dialogo con gli organizzatori della fiera sita in piazza Ruggero Settimo ha comportato la rimodulazione di talune casette; con le associazioni (Confcommercio, Confesercenti, Ance, Confartigianato/Casartigiani e Confindustria) e le Partecipate del Comune di Palermo si è dato vita a Natale Insieme 2021, realizzando l’Albero di Natale a piazza Politeama. Generosità produce generosità: si è fatta avanti la Cna proponendo di realizzare le luminarie lungo lavVia Libertà e cittadini propongono di donare grandi abeti alla nostra città. Si è innescato un circolo virtuoso e la cooperazione tra pubblico e privato si sta realizzando concretamente”.

Lo ha dichiarato l’assessora alle Attività produttive, Cettina Martorana, in merito all’apertura di un mercato natalizio per queste strade e spazi pubblici di Palermo.

