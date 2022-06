Riapre al pubblico il Giardino di via Buozzi

Pubblicato il 16 Giugno, 2022

Il giardino di via Buozzi da domani, venerdì 17 giugno, tornerà ad essere fruibile al pubblico: dopo l’interruzione dei lavori iniziati da un’associazione cittadina, il Comune ha riassunto l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. Da domani l’area verde tornerà accessibile; dopo l’estate sarà completato il progetto nel solco di quanto iniziato dall’associazione.

“Inizialmente il progetto – spiega Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici – era stato pensato e preso in carico da un’associazione con il supporto economico e tecnico del Comune, a seguito però del suo scioglimento, l’Amministrazione ha deciso di completare l’opera iniziata al fine di rendere l’area nuovamente fruibile ai cittadini. L’intervento non è terminato: al momento infatti, abbiamo effettuato dei lavori di manutenzione ordinaria come il taglio dell’erba e la segnalazione a Sei Toscana per lo svuotamento dei cestini; prevediamo di completare il lavoro dopo l’estate rendendolo coerente con il progetto iniziale pensato dall’associazione. Inoltre, stiamo valutando la fattibilità di creare nel giardino speculare un’area cani recintata e con la conseguente cura del verde compatibile con le esigenze degli animali d’affezione: siamo convinti che questi interventi siano fondamentali per restituire ai cittadini un’area verde bella e fruibile che può diventare un luogo di socializzazione importante”.

Un intervento analogo è stato realizzato nelle scorse settimane: infatti, anche grazie alle segnalazioni pervenute dai cittadini, il Comune si è attivato per la pulizia e la rimozione dei forasacchi nelle aree più frequentate dai proprietari di cani garantendo così maggiore sicurezza e libertà. Il costo dell’opera è di circa 15 mila euro.