RIGASSIFICATORE PIOMBINO : UILM LIVORNO ha organizzato un CONSIGLIO TERRITORIALE

Pubblicato il 1 Luglio, 2022

Sul tema la UILM LIVORNO ha organizzato un CONSIGLIO TERRITORIALE che si svolgerà al Centro Giovani il prossimo Venerdì 8 luglio alle ore 9:30.

Vista l’importanza dell’argomento e per ampliarne al massimo la discussione e i contributi, saranno presenti anche i Segretari Uilm di tutte le Province della Toscana, il Coordinatore Regionale Vincenzo Renda e i rappresentanti delle principali Categorie interessate Massimo Marino UIL Trasporti Livorno e Francesco Ceccanti UILA Pesca.

Oltre al rigassificatore come tema centrale, discuteremo delle principali vertenze aperte nei territori Piombino-Livorno come Siderurgia, Eni Livorno per gli appalti, automotive, a fronte anche del contesto nazionale ed europeo che stiamo attraversando.