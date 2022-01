Riprese cinematografiche a Ragusa Ibla per lo spin off de “Il Padrino”. Come cambia la viabilità 20 e 21 gennaio

Lo spin off del celebre film “Il Padrino” arriva a Ragusa Ibla. La società “360 Degrees Film srl”, infatti, realizzerà nelle giornate del 20 e 21 gennaio in alcune vie di Ibla delle riprese cinematografiche per la Serie TV “The Offer”, composta da 10 attesissimi episodi della durata di circa un’ora ciascuno.

La miniserie andrà in onda sul canale a pagamento Paramount + e incentra la sua trama attorno alla sequenza di eventi che hanno portato alla creazione del capolavoro di Francis Ford Coppola, pellicola entrata nella storia, che nel 2022 compie 50 anni dalla sua uscita al cinema. “Il padrino” alla sua prima uscita cinematografica fu acclamato dal pubblico in tutto il mondo e fu premiato con tre premi Oscar, su 10 nomination totali: miglior film, miglior attore protagonista (Marlon Brando) e miglior sceneggiatura non originale.

Le riprese saranno effettuate il 20 e il 21 gennaio e per tale motivo sono state apportate delle modifiche alla viabilità:

– divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in divieto, dalle ore 01.00 del 20 gennaio 2022 alle ore 22.00 del 21 gennaio 2021 sul lato destro della Via Monelli, nel tratto con direzione di marcia Piazza della Repubblica, compreso tra il numero civico 163 e Piazza della Repubblica;

– chiusura del transito veicolare, senza alcuna eccezione, sul tratto di Via Monelli compreso tra il Piazzale Cimitero Centrale ed il Corso Mazzini e viceversa, dalle ore 06.00 alle 19.00 del 20 e 21 gennaio 2022;

– chiusura del transito veicolare, ad eccezione degli autobus urbani e dei veicoli di soccorso e di polizia, del tratto di Corso Mazzini avente direzione di marcia Piazza Repubblica – Via Monelli – Corso Italia, dalle ore 06.00 alle 19.00 del 20 e 21 gennaio 2022;

– chiusura del transito veicolare, ad eccezione degli autobus urbani e dei veicoli di soccorso e di polizia sul Corso Mazzini, nel tratto compreso tra la Via Monelli e Piazza Repubblica, su Via del Mercato e su Via Giusti in direzione piazza Repubblica/Corso Mazzini, dalle ore 06.00 alle 19.00 del 20 e 21 gennaio 2022 (solo durante le riprese). Il transito veicolare sarà comunque regolamentato a mezzo di personale moviere selezionatore di traffico, opportunamente posizionato sia a monte che a valle di ogni singolo tratto.