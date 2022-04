Rissa nel centro di Lecce, 16enne in Ospedale. Denunciati 4 ragazzi

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Continua ad essere teatro di degrado e risse il centro della movida leccese. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì, lo scorso 19 aprile, e, a seguito di quanto successo, quattro ragazzi sono stati denunciati a piede libero. All’apparenza bravi ragazzi che appartengono alla cosiddetta “Lecce Bene”,ma che evidentemente in gruppo e in comitiva escono un po’ fuori le righe. Si tratta di tre ragazzi minorenni di 17 anni e un 19enne. La vittima dell’aggressione, invece, è un ragazzo di 16 anni.

La rissa è avvenuta a Lecce in una delle piazze centrali della città, piazza in cui di solito si ritrovano i giovanissimi e le comitive. Secondo la prima ricostruzione dei fatti ed il racconto fornito ai poliziotti, intervenuti sul posto, dalla vittima, a scatenare la lite per strada sarebbe stata la richiesta fatta alla ex, trovata in compagnia di un altro, di poter parlare in disparte. Rientrato a casa sanguinante, il 16enne è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso di Copertino dove è stato medicato con una prognosi di 5 giorni. Per i quattro ragazzi, come detto, è scattata la denuncia a piede libero per aggressione e lesioni, aggravata dai futili motivi.