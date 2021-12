Muore a 43 anni mentre fa sport: Latina piange per Romina

Una fine drammatica e ancora senza una spiegazione quella di Romina De Angelis, giovane donna di 43 anni, morta ieri a Latina, a Borgo Sabotino, dopo aver accusato un malore mentre giocava a padel…

Romina De Angelis era una ragazza decisamente conosciuta soprattutto in aqmbito sportivo per aver vestito la maglia di società importanti come quelle di Cisterna e Sabaudia.

Un decesso causato, a quanto pare dai primi riscontri, da un aneurisma.

Le persone presenti al momento del malore hanno tentato invano di rianimarla. All’arrivo del 118, il medico non ha potuto fare altro che certificarne la morte.

Del caso si stanno occupando i carabinieri di borgo Sabotino, intervenuti sul posto.