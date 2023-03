Rugby inclusivo per detenuti: metà squadra si presenta alle partite drogata

Pubblicato il 27 Marzo, 2023

La squadra si chiama “La Drola – Sostegno Ovale” e schiera ogni settimana giocatori di rugby che nella vita di tutti i giorni sono detenuti nel carcere delle Vallette a Torino.

Vengono selezionati in tutto il Piemonte e la Liguria e respirano la libertà quando vengono scarcerati per disputare le partite.

A metà marzo 2023, però, metà del team (13 su 27 componenti, per l’esattezza) è stato sospeso per positività alla droga.

Nel corso di un controllo delle urine eseguito a sorpresa sono state rilevate tracce di cannabinoidi e cocaina

Ora la squadra rischia l’esclusione dal campionato regionale di serie C2.

Una partita, quella con il Collegno, è già stata cancellata.

“Questo – scrive Davide Petrizzelli su TorinoToday – apre anche il dibattito su quanto accade nel penitenziario dove, almeno sulla carta, di droga non dovrebbe girarne nessuna. Evidentemente non è così, come a più riprese sottolineano i sindacati di polizia penitenziaria”.