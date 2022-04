Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Vola la prevendita di Salernitana- Fiorentina.

Stando a quanto comunicato dall’addetto stampa Gianluca Lambiase, nel tardo pomeriggio di ieri è stata toccata quota 15000 biglietti venduti. Considerando i 2907 abbonati si arriva in totale a 17900 unità. La curva Sud è già sold out.

Da Firenze attesi circa 6-700 tifosi. I tifosi granata hanno annunciato una grande coreografia per trasmettere carica alla formazione di Nicola. Non è da escludere che nelle ultime ore la prevendita possa toccare quota 20 mila spettatori totali per il match.