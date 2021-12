San Vitaliano, rissa nella cucina di un bar tra malviventi armati e poliziotti

Ieri sera dei poliziotti, nel transitare sulla SS7Bis a San Vitaliano, hanno notato due uomini che, con atteggiamento circospetto, stavano entrando nel bar di un’area di servizio.

Gli agenti, insospettiti, sono entrati nell’esercizio commerciale dove uno dei due, alla loro vista, ha avvertito l’altro della presenza dei poliziotti e ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato mentre il complice si è introdotto nella cucina del locale.

Qui si è scatenata una rissa tra il malvivente ed i poliziotti che lo hanno bloccato a fatica. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9×21 caricata con 10 cartucce e un colpo in canna. Non è da escludere che i due stessero progettando una rapina.

F.M., 38enne di Casoria, e D.M., 55enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia, sono stati arrestati: il primo per porto illegale di arma clandestina e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il secondo per favoreggiamento