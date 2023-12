Sardegna: 28enne gambizzato per strada, si indaga su un regolamento di conti per la droga

Pubblicato il 21 Dicembre, 2023

Il giovane gambizzato, originario di Simaxis, stava camminando quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco.

Davide Desogus, 28 anni, originario di Simaxis, martedì notte è stato gambizzato con una fucilata al ginocchio. Il giovane, operato d’urgenza, non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano. Secondo gli investigatori dei carabinieri – a cui sono state affidate le indagini – l’uomo avrebbe subito un’intimidazione che porta dritta al mondo dello spaccio di droga. Anche perché – assicurano i militari – probabilmente chi ha sparato non voleva uccidere Desogus. Voleva solo spaventarlo, insomma un avvertimento chiaro e deciso. Soprattutto perché l’aggressore, dopo aver ferito il 28enne, poteva andare a fondo nella sua azione. E cioè sparare nuovamente per ucciderlo, considerando che l’uomo è caduto a terra, ferito, e perdeva molto sangue. Proprio per questo gli investigatori dell’Arma ipotizzano ad una sorta di regolamento di conti fra rivali. Forse un affare di droga non risolto, magari un debito o anche un ritardo nel pagamento della “merce”. Desogus infatti – confermano gli inquirenti – in passato era già stato coinvolto in questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un vero e proprio agguato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dei carabinieri, nella tarda serata di martedì, Davide Desogus stava percorrendo a piedi la strada sterrata che porta a Palmas Arborea, proprio a due passi dall’ecocentro. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il giovane avesse un appuntamento con qualcuno o stesse passando lì per caso, anche se si tratta di una zona di periferica molto isolata. L’unica certezza è che il 28enne ha incrociato qualcuno che, probabilmente, sapeva dove trovarlo e non ha avuto nessuna esitazione a colpirlo con una fucilata. Fortunatamente Desogus è riuscito a chiamare subito un amico che l’ha immediatamente accompagnato in ospedale dove, d’urgenza, è stato operato al ginocchio.

