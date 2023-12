Sardegna: il figlio trovato in strada con 131 grammi di marijuana mentre i genitori vengono sorpresi in casa dai carabinieri mentre fumano uno spinello

Pubblicato il 13 Dicembre, 2023

Il giovane è stato denunciato per possesso e spaccio di droga mentre i genitori sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di marijuana.

131 grammi di marijuana, un frammento di hashish, un grammo di “erba” in polvere meglio conosciuta con il nome di “Kier”, un bilancino di precisione e 70 euro in banconote di piccolo taglio che – secondo i carabinieri – sono il provento dello spaccio. Questo il bottino recuperato la scorsa notte dai militari, durante un solito controllo notturno del territorio, nelle tasche di un 22enne originario di Sinnai ma residente a Maracalogonis. Il giovanissimo, dopo tutti i controlli di rito, è stato denunciato per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

La vera sorpresa però i carabinieri l’hanno avuta quando hanno accompagnato il 22enne a casa, per effettuare la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione di famiglia, dove il giovane è residente, i militari hanno infatti “disturbato” i genitori del presunto spacciatore mentre in tutta tranquillità si fumavano uno spinello. Durante i controlli sono saltati fuori anche altri 34,46 grammi di marijuana che i genitori hanno dichiarato essere destinata al consumo casalingo. A quel punto i familiari del giovanissimo sono stati segnalati alla prefettura di Cagliari come assuntori di sostanze stupefacenti. Mentre il 22enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica del tribunale di Cagliari “per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, si legge nel verbale messo nero su bianco dai carabinieri.

About Post Author