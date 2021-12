Sassuolo-Napoli 2-2: gli azzurri si perdono nel finale

SASSUOLO-NAPOLI 2-2

MARCATORI: Fabian Ruiz 51′ (N), Mertens 59′ (N), Scamacca 71′ (S), Ferrari 89′ (N).

Il Napoli torna da Sassuolo con un solo punto e tanti rimpianti. Avanti di 2 reti, gli azzurri si sono fatti recuperare nei minuti finali. La dea bendata non ha aiutato l’undici di Spalletti, che hanno dovuto fare a meno di perni importanti come Insigne, Fabian Ruiz e Koulibali per infortunio nel corso della gara.

Sassuolo-Napoli primo tempo: tanto gioco, poche emozioni

Il Napoli parte bene provando a prendere subito il comando delle operazioni. Al 14′ ottima occasione per Zielinski, che da ottima posizione spara alto. Al 26′ ci prova Insigne in contropiede, ma il tuo tiro di punta viene neutralizzato da Consigli. Al 43′ occasione Sassuolo, con Ferrari che da azione di calcio d’angolo impegna Ospina.

Sassuolo-Napoli, secondo tempo: dalle stelle alle stalle

Il Napoli parte bene e trova subito il vantaggio con Fabian Ruiz, che con un sinistro tagliente batte Consigli. Dopo pochi minuti raddoppio azzurro: Zielinski pesca Mertens che dopo uno stop divino insacca con un destro potente.

Sembra fatta, ma il Sassuolo spinge e trova il gol con una grande giocata di Scamacca. Forcing finale neroverde, mentre anche Koulibaly deve uscire. Da una punizione dubbia nasce il pari del Sassuolo, con Ferrari abile a girare di testa in porta un cross di Berardi.

Nel finale ci sarebbe addirittura la terza rete del Sassuolo con Defrel, ma l’arbitro annulla dopo il consulto al VAR per un fallo su Rrhamani. Tanti rimpianti per il Napoli, che mantiene comunque la vetta in solitaria.