Scampia, in 6 su uno scooter: ma il video di 2 anni fa è pubblicato dalle agenzie come attuale

Pubblicato il 22 Agosto, 2022

“Salve consigliere, guardi questo video realizzato a Scampia. Non si riesce nemmeno a contare bene in quanti sono sullo scooter senza casco, uno addosso all’altro. Che vergogna”.

E’ quel che un utente scrive e condivide sulla pagina Facebook di Francesco Emilio Borrelli.

Ma il consigliere regionale della Campania di Europa Verde questa volta è stato beffato. E con lui gli organi di stampa che stanno facendo da tamtam alla notizia. Perché, per quanto riguarda il dato temporale, si tratta di una fake news.

“Scorrendo i suoi social, si ha una sconfortante panoramica di episodi e comportamenti spesso solo incivili e maleducati, ma che non di rado costituiscono veri e propri illeciti o reati. Nel caso segnalato dall’utente, si vede uno scooter che circola per le strade di Scampia con a bordo sei ragazzi, accatastati uno sopra l’altro, quattro sul sellino e due sulle spalle dei compagni. Naturalmente senza casco, una cattiva abitudine che in alcune zone di Napoli è ancora diffusa”, scrive l’Ansa nel testo che sta rimbalzando su testate locali e nazionali.

Il video sottoposto al consigliere che quotidianamente svolge opera di denuncia di comportamenti incivili e di malaffare non documenta un fatto recente.

I giovani che si vantano di infrangere tutte le regole del codice della strada e del buon senso sono stati immortalati due anni fa, così come si evince facilmente con una semplice ricerca sul social cinese…