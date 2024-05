Scandalo in chiesa, parrocchiana scappa col prete e denuncia il marito per violenza. Ma c’è una clamorosa svolta

Pubblicato il 3 Maggio, 2024

Nel mese di dicembre 2023 Oliveto Citra, cittadina in provincia di Salerno, finì sotto i riflettori per una storia di cronaca che può essere definita per certi versi “rosa”. Protagonista di questa vicenda è un sacerdote 45enne che sarebbe fuggito insieme ad una parrocchiana 31enne di Battipaglia. Il marito della donna, un imprenditore avellinese spesso in Trentino per lavoro, l’ha poi denunciata per sottrazione di minori, dal momento che si era portata via anche i 3 figli minorenni.

Le presunte violenze del marito

Dopo alcuni giorni dalla scomparsa la 31enne raccontò che non si trattò di una fuga d’amore, ma di una fuga dalle presunte violenze del marito. La donna ha approfittato dell’assenza del marito per andarsene di casa con i suoi 3 figli e, dopo alcuni giorni, ha presentato denuncia.

Agli investigatori la 31enne ha rivelato che da 4 anni è seguita da un centro antiviolenza poiché da 10 anni era costretta a subire i presunti abusi e le violenze del marito. Secondo il suo racconto sarebbe stata costretta a subire umiliazioni, aggressioni, violenze fisiche e minacce di morte del marito che, in un caso, avrebbe addirittura provato a strangolarla al culmine di un litigio.

La sentenza

Violenze che, secondo il Tribunale di Avellino, non ci sarebbero mai state. Il giudice ha ascoltato anche l’imprenditore e, a 5 mesi dalla fuga, è arrivata la sentenza che ha decretato il “non luogo a procedere”, non essendoci elementi che confermino le presunte violenze dell’uomo.

Il legale dell’imprenditore ha detto che il suo assistito, dopo anni da incubo, ha finalmente ritrovato la serenità, mentre la donna non si è data per vinta ed è pronta ad arrivare al secondo grado di giudizio. Tra l’altro la coppia ha in corso un’altra causa di separazione, dopo che il marito aveva presentato una denuncia per abbandono del tetto coniugale.

Intanto la donna è andata via da Oliveto Citra e vive in una cittadina in provincia di Salerno insieme ai figli. Del sacerdote, sospeso dall’arcivescovo di Salerno e accusato dal marito di aver plagiato la moglie, non si hanno notizie. Si mormora che i due addirittura vivano insieme, anche se per il momento non si sa se effettivamente tra la donna e il sacerdote ci siano ancora rapporti.

About Post Author