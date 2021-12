Scenario politico come griglia di partenza in F1: chi interpreta la Ferrari? Ecco i dati dell’ultimo sondaggio

Lo scenario politico sembra la griglia di partenza di un Gran premio di Formula 1: secondo il sondaggio diffuso dal Corriere e realizzato da Ipsos, sulla base di un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, Partito democratico davanti a tutti con il 20,8% (stabile rispetto a ottobre). Migliora Fratelli d’Italia, dal 18,8% di ottobre al 19,8%. La Lega viene scavalcata ed è al 19,1%, perde lo 0,9%.

Il M5S arretra al 15,5%, in calo di un punto. Avanza Forza Italia, con l’8,5%, con un aumento del +0,5%. Forse dipenderà dal nome dei Caimano, come pretendente per il Quirinale. Segue una schiera di forze politiche intorno al 2%.

Cresce il partito degli astensionisti e degli indecisi, con uno schiacciante 41,5%. In sintesi, tutto il centrodestra ottiene il 47,4%, battendo il centrosinistra (32,1%). Per quanto concerne l’alleanza giallorossa, con Pd, Cinquestelle, Art.1-Mdp e Si, ottiene il 39,1%. Se consideriamo il centrosinistra come un mega-schieramento che raggruppi tutte le forze politiche che non rientrano nel centrodestra, esso otterrebbe il 47,6% e le due forze sarebbero pressoché equivalenti.

Per quanto riguarda i leader di partito, che assimiliamo ai piloti, i primi tre sono Giuseppe Conte (M5S), Giorgia Meloni (FdI) e Roberto Speranza (Art.1-Mdp). Il professore del M5S ha un indice pari a 43, 37 e 35 sono gli indici degli avversari. Non resta che scaldare i motori, sarà un Gran premio tutto da vedere.