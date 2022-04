Schianto tra due moto sulla litoranea, coinvolta anche un’auto

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Ancora un incidente sulle strade salentine. Scontro tra due moto sulla litoranea e conseguenze che potevano essere ben più gravi di quanto in realtà poi si sono rivelate per i due motociclisti. Il tratto di strada è molto famoso per chi ama i motori e soprattutto le due ruote ed è stato altre volte teatro di brutti sinistri. L’episodio è avvenuto poco dopo le 16 di oggi e ha visto protagoniste, come detto, due moto che si sono scontrate sulla strada di litoranea che collega Porto Badisco a Santa Cesarea Terme. Da una prima ricostruzione dei fatti, anche se ancora parziale, sembrerebbe che le moto siamo venute a contatto dopo un sorpasso azzardato di una delle due.

Nella dinamica dell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto. A restare feriti, però, solo i due centauri anche se fortunatamente in maniera lieve. Entrambi sono stati trasportati, con codice giallo, in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti in soccorso. Frattura alla gamba per un 44enne di Lecce, alla guida di una Ktm, ferite di poco conto per il 27enne alla guida dell’altra moto (una Kawasaki). Illeso il conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Otranto che hanno eseguito i primi rilievi del caso per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.