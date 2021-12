Sci: Sofia Goggia domina a Lake Louise la prima delle 9 discese stagionali

L’azzurra Sofia Goggia ha dominato a Lake Louise la prima delle nove discese stagionali vincendo in 1.46.95. La bergamasca, al dodicesimo successo in carriera, ha fatto una gara a parte rispetto alle rivali. La statunitense Breezy Johnson si è piazzata al secondo posto con un ritardo di un secondo e 47 centesimi. Terza l’austriaca Mirjam Puechener a uno e 54 . Buona anche la gara di Nadia Delago, sesta in 1.49.04, e di sua sorella Nicol, al rientro dopo un infortunio che l’aveva bloccata nella passata stagione, ottava in 1.49.11. Federica Brignone un po’ più indietro in 1.49.36 , Elena Curtoni in 1.50.20 e Francesca Marsaglia in 1.51.09, tutte comunque in zona punti. Anche la statunitense Mikaela Shiffrin, che già aveva vinto una discesa a Kake Louise, ha partecipato alla gara chiudendo con un ritardo di tre secondi e 60 centesimi. Sabato 4 dicembre a Lake Louise seconda discesa per un’altra grande occasione per Sofia Goggia, mentre domenica è in programma un SuperG. “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era di vincere con un vantaggio del genere – dice a caldo Sofia Goggia -. Potevano imporsi almeno dieci ragazze, farlo con un distacco del genere è veramente strabiliante. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente. Sicuramente si può ancora migliorare ma è un bell’inizio. Sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità, ad un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare, ho preso così tanta velocità che non riuscivo quasi a stare dietro agli sci. Devo tanto ringraziare il mio skiman che mi ha preparato degli sci velocissimi”.