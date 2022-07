Scontro tra auto e Vespa, uomo ferito in ospedale

Pubblicato il 22 Luglio, 2022

Il weekend è ormai alle porte e l’allarme comincia ad essere più forte. Il venerdì, però, conta già un incidente che ha provocato un ferito. Le strade salentine sono prese d’assalto ormai tutti i giorni, tra visitatori e turisti, vacanzieri e non, che si spostano dai centri abitati alle marine, ma anche nelle località turistiche più ricercate. Aumenta su conseguenza, purtroppo, anche il rischio di sinistri, più o meno pericoloso. L’ultimo, sperando che questo non sia un week end tragico come quello della settimana scorsa, è avvenuto oggi in tarda mattinata ed ha coinvolto un’auto ed una vespa.

Teatro dell’incidente è stato Aradeo, comune situato nel Sud Salento. Per cause e dinamiche ancora tutte da accertare, un mezzo a quattro ruote ed uno a due sono entrate in contatto. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Puglia e via Marconi. Ad avere la peggio è stato un uomo che era alla guida della Vespa che è terminato rovinosamente a terra. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto ed hanno trasportato il malcapitato, a sirene spiegate, in Ospedale. Sul luogo del sinistro sono giunti, per i classici rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità, anche gli agenti della Polizia Locale.