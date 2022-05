Sempre più allarme furti di palladio: beccati a Soccavo mentre rubavano marmitte tra le auto in sosta

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Il mercato nero è “affamato” di palladio, un elemento preziosissimo che vale quasi quanto l’oro, se non di più. Il palladio è presente nelle marmitte delle auto, diventate quindi merce molto ambita per i ladri.

E così ieri due ladri hanno provato a rubare una marmitta da un’auto, ma senza fortuna.

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, transitando in via Tertulliano, hanno notato 2 uomini che probabilmente pensavano di passare inosservati tra le auto che percorrevano la strada del quartiere Soccavo.

Un uomo era su uno scooter senza targa mentre dell’altro individuo si vedevano solo le gambe, essendo sotto la scocca di un’auto in sosta sollevata da un lato grazie a un crick.

Neanche il tempo di capire cosa stesse accadendo che il centauro si è trovato le mani del carabiniere sulle spalle, mentre il complice è riuscito a fuggire.

Il 45enne è stato perquisito e trovato in possesso di un seghetto a batteria con tre lame di ricambio, di un cacciavite e di un catalizzatore di una marmitta probabilmente rubato in precedenza.

La merce è stata sequestrata come anche lo scooter sul quale sono in corso accertamenti per risalire al legittimo proprietario. L’arrestato è in attesa di giudizio.