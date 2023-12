Sergej Bubka, da eroe nazionale a traditore: la parabola della stella ucraina

Pubblicato il 21 Dicembre, 2023

Sergej Bubka, il più grande saltatore con l’asta di tutti i tempi, 60 anni appena compiuti, era considerato una sorta di eroe nazionale in Ucraina. Ora è accusato di collaborazionismo con i russi, una cosa inaccettabile per l’Ucraina in guerra.

Le accuse hanno a che fare sia con gli affari della sua famiglia nel Donbass sia con i suoi atteggiamenti nei confronti della guerra.

Nato a Luhans’k il 4 dicembre 1963, Bubka, fu il primo saltatore a superare i 6 metri, cioè quello che all’epoca era considerato il limite umano, e veniva chiamato dai media “lo zar volante”.

Ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Seul 1988, ha conquistato sei titoli mondiali consecutivi, arrivando fino a superare i 6,14 metri all’aperto, il 31 luglio 1994 al Sestriere, e i 6,15 al coperto, il 21 febbraio 1993 a Donetsk. Proprio a Donetsk ha stabilito tre dei suoi 35 record mondiali in carriera.

Fu sempre nella città del Donbass che nel febbraio 2014 alla presenza di Bubka il saltatore francese Renaud Lavillenie superò per la prima volta i record dell’ucraino, mettendo fine al suo primato durato 21 anni.

A Donetsk, infine, Bubka ha concluso ufficialmente la sua carriera sportiva, nel 2001.

Il Donbass, insomma, è legato a doppio filo con la sua vita, anche se Bubka ha gareggiato per tre nazioni diverse: prima per l’Unione Sovietica, di cui fu nominato sportivo dell’anno dal 1984 al 1986, poi per la Comunità degli Stati Indipendenti nel 1992 e infine per l’Ucraina.



Ora sono le sue attività nel Donbass occupato dai russi ad averlo fatto mettere sotto accusa come collaboratore di Mosca. A sollevare le accuse è stata un’inchiesta pubblicata questa estate dal sito ucraino Bihus.

“La società russa Mont Blanc, di proprietà dei fratelli Sergej e Vasilij Bubka, opera nei territori temporaneamente occupati e collabora con i terroristi – scrive il sito Bihus.info – Nel maggio 2023, l’azienda ha firmato contratti ufficiali con gli occupanti per la fornitura di carburante per un valore di oltre 800 mila rubli. L’azienda Mont Blanc è un’antica azienda a conduzione familiare di Sergej Bubka. La società ucraina è stata fondata a Donetsk con l’attività principale di commercio di carburante. Secondo il registro ucraino delle persone giuridiche, anche dopo l’occupazione di parte del Donbass, l’azienda non è stata chiusa e, oltre allo stesso Sergej Bubka, i proprietari dell’attività sono suo fratello Vasyl e sua madre Valentyna. Anche prima del 2014, Mont Blanc ha partecipato a gare d’appalto ucraine e ha vinto contratti per la fornitura di carburante e cibo per un valore di milioni di grivne all’anno. Dopo l’occupazione di Donetsk, l’azienda ha cambiato la sua sede legale in Volnovakha (non occupata in quel momento) e ha continuato a partecipare alle gare d’appalto ucraine. L’ultima volta che è apparsa in un’asta pubblica è stato nel 2018″.



Il valore dei contratti è ridotto: 800 mila rubli corrispondono a circa ottomila euro, un milione di grivnie a poco meno di 25 mila euro.

“Anche se il denaro è relativamente poco rispetto ai miliardi che girano nell’economia di guerra di Mosca, qualsiasi accordo con gli occupanti russi è un limite invalicabile per gli ucraini. Le proteste di Bubka, tuttavia, non sono riuscite a convincere gli ucraini – e alcuni degli atleti più importanti del Paese – che stia mostrando sufficiente sostegno allo sforzo bellico di Kiev. La società possiede almeno sei stazioni di servizio nella regione occupata di Donetsk e il fratello di Bubka, Vasilij, è indicato come direttore della società in tutti i contratti. Dopo queste notizie, il servizio di sicurezza ucraino, lo Sbu, ha aperto un’indagine e Vasilij è stato accusato in contumacia di collaborazione con i russi e di assistenza a un’organizzazione terroristica” spiega Politico.

Si potrebbe obiettare che la famiglia Bubka ha continuato a fare il lavoro che faceva prima della guerra, ma questa argomentazione è inaccettabile per gran parte degli ucraini.

Sergej Bubka, che dal 2002 al 2006 è stato parlamentare per il Partito delle Regioni ucraino, ha provato a difendersi in un video pubblicato a settembre su YouTube.

“Mi conoscete da molto tempo, conoscete la mia storia, sapete da quanto tempo sono coinvolto nello sport ucraino” ha detto, sottolineando di essere nato in terra ucraina e di aver sempre rappresentato il suo Paese con orgoglio in tutto il mondo. Poi ha definito l’inchiesta di Bihus “una campagna contro di me per distruggere la mia reputazione” e ha detto di non essersi recato nei territori occupati dal 2014, di non aver visitato i suoi parenti e di non aver potuto neppure essere presente al funerale di sua madre quest’anno.

Bubka ha poi negato ogni coinvolgimento negli affari nei territori occupati.

“Lottare per l’Ucraina nello sport è sempre stato un onore per me”, ha affermato. “Lottare per gli interessi del mio Paese è per me il più alto onore”. Non ha però risposto alle domande di Politico sulla questione.

Bubka oggi vive nel Principato di Monaco, in Costa Azzurra, dopo aver lasciato l’Ucraina il 1° marzo 2022, con un permesso speciale (necessario agli uomini in età militare per uscire dal Paese) ed esservi stato di nuovo a luglio 2022.

“Mentre le altre superstar dell’atletica ucraina, tra cui Mahuchikh, i calciatori Oleksandr Zinchenko e Andriy Shevchenko e i leggendari pugili Vitali e Wladimir Klitschko, hanno tutti sostenuto lo sforzo bellico e condannato Putin, i commenti di Bubka sulla Russia sono stati più tiepidi”, ricorda ancora Politico.

Bubka si è limitato a generici appelli per la fine del conflitto: “La guerra deve finire, la pace e l’umanità devono prevalere”, ha detto. La guerra però fa anche questo: militarizza la società e costringe a schierarsi. Rifiutarsi di farlo, spesso, viene visto come un tradimento.

About Post Author