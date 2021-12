Servizio straordinario di controllo a Gragnano: arrestate 2 persone e ritrovata un’auto rubata

Servizio straordinario di controllo del territorio a Gragnano per i Carabinieri della compagnia di Castellammare di stabia. I militari hanno identificato 45 persone, controllato 31 veicoli e perquisito le abitazioni di 9 persone sottoposte a misure detentive presso le proprie abitazioni.

Due arresti durante i controlli

A finire in manette un 40enne di Castellammare già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno fermato in via Trivioncello mentre era alla guida della sua auto. Il 40enne è apparso insofferente durante il controllo ed i militari hanno deciso di perquisirlo. Nel suo marsupio una pistola marca beretta calibro 9 con matricola abrasa e colpo in canna. Arrestato, è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di porto illegale di arma clandestina e ricettazione.

Durante le operazioni i carabinieri hanno anche arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne del posto incensurato. Il ragazzo è stato fermato e controllato a via Starza mentre era a bordo della sua auto. Era in possesso di 11 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione e 3 coltelli a serramanico. La perquisizione si è estesa presso l’abitazione del 24enne e lì i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 14 grammi della stessa sostanza stupefacente, 5 semi di canapa indiana, 1 altro bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.L’arrestato è in attesa di giudizio.

Ritrovata un’auto rubata

Durante i controlli è stata rinvenuta anche un’auto priva di targhe. I Carabinieri hanno accertato che l’auto fosse stata rubata il 19 novembre scorso a Salerno ed hanno contattato il legittimo proprietario. Un viaggio da Salerno a Gragnano per l’uomo che ha potuto riavere la propria auto.