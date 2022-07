Sgarbi e il bimbo morto a Sharm: “Non capisco perché scegliete l’Egitto per le vacanze”. Il tweet fa infuriare il web

Pubblicato il 9 Luglio, 2022

Polemiche feroci sull’ultimo tweet di Vittorio Sgarbi che forse, a modo suo, magari voleva promuovere vacanze in Patria ma che ha – di fatto – scatenato la reazione degli utenti sui social.

L’ultimo tweet di Vittorio Sgarbi ha innescato una polemica social ed è già diventato virale; il post – partendo dalla tragedia della famiglia palermitana che ha perso un bambino – Andrea M, di soli 6 anni – durante una vacanza a Sharm el Sheikh per un’intossicazione alimentare si pone una domanda estesa ai suoi follower sul perché molti italiani scelganop l’Egitto per le vacanze , viste le meraviglie di casa nostra.

Il tweet che ha scatenato la reazione

“Leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli in Sardegna”. Questo, il tweet che ha scatenato l’ira degli utenti.

Leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto.

Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa?

No, grazie.

Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli (nella doto) in Sardegna. pic.twitter.com/VHcFpbGpOv — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) July 8, 2022

Le risposte al vetriolo sui social

“L’Italia costa il triplo”. Più o meno questo il tema centrale di moltissime risposte al critico da parte di follower che chiariscono a Sgarbi “la vera ragione” del perché sempre più italiani scelgono L’Egitto per le ferie: “Il problema dell’Italia – scrive un utente – è che è parecchio cara… A parte i gusti ‘esotici’ di molti italiani che ignorano le nostre meraviglie, c’è da dire che altrove si può spendere di meno e siamo poco competitivi da questo punto di vista”.

Ma c’è anche chi fa i conti con tanto di tariffario: “Un campeggio in bungalow all’isola dell’Elba, (Niente di che) per due settimane ad agosto chiedono 3.000 euro. Senza colazione e pasti, e viaggio a parte. Insomma una vacanza da poveri allora uno va all’estero. Molto semplice”.

“Con lo stipendio di un operaio – scrive ancora un altro utente – o di un impiegato statale medio si riesce a pagare meno di una settimana di vacanza in uno qualsiasi dei bellissimi posti che hai nominato. Escluse ovviamente le spese di viaggio e altri ‘orpelli’ pur necessari se una vacanza vuole essere tale: un souvenir, una pizza, un gelato, un’escursione. Quanto ti farebbe bene un bagno di sana realtà, caro mio privilegiato collega. Molti italiani sono costretti alle vacanze agostane (prima lavorano) ma non possono permettersi l’Italia. Per farti un esempio, una settimana in un villaggio qualsiasi in Sardegna, ad agosto, costa dai 3000 a più di 7000 euro se vuoi concederti il ‘lusso’ di un soft all inclusive, che altro non è che una pensione completa. Bella comunque la spiaggia rosa di Budelli, ci sono passato qualche anno fa a giugno. Costava meno”.

Piovono critiche

“Classico post di chi non ha viaggiato come si deve. Peccato per te”- si legge in un altro commento dei suoi fan – che fanno notare come la segnalazione di Sgarbi su Budelli sia fuori luogo, dato che il sito è una spiaggia a tutela integrale dal 1992 con il divieto di accesso, sosta e balneazione. Può essere raggiunta solo via mare con barche private o con i traghetti che organizzano escursioni nell’arcipelago. E giù, inevitabile, la marea delle repliche.