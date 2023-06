Silvio Berlusconi sarà cremato: la diretta dei funerali e la disposizione nelle prime file del Duomo di Milano (VIDEO)

Pubblicato il 14 Giugno, 2023

La salma di Silvio Berlusconi sarà cremata nel Tempio Crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria.



Dopo i funerali di Stato di oggi in Duomo il feretro sarà riportato nella cappella di famiglia ad Arcore, dove sono stati celebrati i funerali di mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta e dove ieri è stata celebrata una prima messa.

Nella cappella sono conservate le ceneri dei genitori e della sorella di Berlusconi.

I più presenti, al momento, sono i tifosi del Milan, molti arrivati da lontano. E ci sono persone da tutto il Paese, dal Sud come dalle isole. Da questa mattina è iniziato il montaggio delle 15mila transenne che delimiteranno i passaggi e le vie di fuga in piazza dove potranno assistere alla funzione attraverso due maxischermi circa diecimila persone. Imponente il dispositivo di sicurezza con l’impiego consistente di forze dell’ordine.

La ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale è arrivata in Duomo. Molto commossa e con occhiali scuri, Francesca Pascale non ha voluto rilasciare dichiarazioni: “Vi chiedo scusa non è il momento”.

C’è anche la seconda moglie, Veronica Lario, ai funerali.

Sul lato destro della navata siede la famiglia. La compagna Marta Fascina e poi a seguire i cinque figli ed il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi.

Nella fila subito dietro Veronica Lario indicata con il cognome Bartolini.

Acconto a lei Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli.

Sul lato sinistro, al primo posto siede il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno l’emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie.

A seguire i vertici di Camera e Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana.

Poi la premier Giorgia Meloni, la presidente della corte costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il prefetto della città Saccone.

Nelle file subito dietro i capi di governo Orban e quello albanese.

Poi delegazioni straniere da molti altri Paesi tra cui Gentiloni a rappresentare la Commissione europea.