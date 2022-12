Sinisa Mihajlovic: il fiume in piena di reazioni per la sua morte

Pubblicato il 16 Dicembre, 2022

“Lo ricordo come compagno di sport. Con Sinisa ci eravamo sentiti 15 giorni fa per andare a prendere un caffè visto che abitavamo vicino, era una persona a modo. Era una persona a cui era piacevole da stare vicino. Lo ricordo come compagno di sport; è una perdita notevole per il mondo del calcio ma soprattutto per la famiglia”.

Così Dino Zoff, che di Mihajlovic è stato allenatore ai tempi della Lazio.

La reazioni per la morte dell’amatissimo guerriero non conoscono sosta. Da quando è stata annuncia la triste notizia della sua scomparsa, personaggi noti e gente comune esprimono dispiacere e stima infinita.

“È stato un guerriero che ha lottato fino alla fine. Ha avuto il coraggio di affrontare la vita che amava sopra ogni cosa, nonostante una malattia che non conosceva. Si è affidato ai medici e ha avuto il coraggio di lottare”, ha detto Francesca Bonifazi, il suo medico, quello che lo stesso ex allenatore del Bologna scomparso all’età di 53 anni definì il proprio “angelo custode”.

“Ciao Mister. Grazie per il coraggio che ci hai insegnato e per la forza che hai trasmesso. Un pensiero commosso alla tua famiglia, un pensiero a chi combatte contro la leucemia. E una preghiera. #Sinisa”, scrive su Twitter Matteo Renzi.

Alle ore 16.30 il Milan scenderà in campo contro il Liverpool in amichevole a Dubai. La squadra rossonera scenderà in campo con il lutto al braccio e osserverà un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per omaggiare la memoria del suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic.

“Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister”, Così Gigio Donnarumma, portiere del Psg e della nazionale italiana.

Riccardo Montolivo: “Non ci sono parole, è stato un onore conoscerti”.

Pippo Inzaghi: “Ciao Sinisa, è stato un privilegio conoscerti”.

Il ricordo della Lazio, la squadra con cui ha vinto lo scudetto: “Il suo coraggio sul campo è stato secondo solo a quello dimostrato nella malattia”.

Cesare Cremonini: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità”.

Con grande dolore apprendo della morte di Siniša Mihajlović. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità. Le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla sua famiglia. #SinisaMihajlovic

Il tweet della Sampdoria e della Fiorentina, due delle sue squadre storiche.

La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari.

“Tristezza. Ammirazione. Rispetto. Ci lascia un grande”, scrive sui suoi canali social il segretario uscente del Pd Enrico Letta.

“Uno uomo vero, la gente lo apprezzava per questo. E’ andato a testa alta fino alla fine. Lascia un grande vuoto nel mondo del calcio – così la bandiera del Milan Franco Baresi ricorda Sinisa – L’ho affrontato in campo da avversario poche volte ma ho avuto modo di conoscerlo bene quando ha allenato il Milan -aggiunge Baresi-. Ne ho apprezzato le doti umane e quelle professionali. Diretto, sincero, una grande uomo”.

“Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic”, su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La Lega Serie A “è profondamente addolorata per la scomparsa di Sinia Mihajlovic, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale”, si legge in una nota.